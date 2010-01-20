تکریم ارباب رجوع با روش ایده آل کشوری فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد خورشیدی ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی توانمندسازی پرسنل مدیریت درمان تامین اجتماعی مازندران ذر سلری با اعلام اینکه برای رسیدن به سیستم ایده آل در استان فاصله زیادی داریم، افزود: در فرآیند سازمان شرح و وظایف سازمانی باید تعریف شده باشد تا خدمات به بهترین نحو ارائه شود.

وی مدیریت فرآیندی در قالب مقدمات، رویدادها و برون دادها را از بخشهای مختلف این کارگاه اعلام کرد و اظهار داشت: مشتری، فرآیند و تفکر سیستماتیک، کیفیت و برداشت های اشتباه از آن، فرضی ها و اصول ارتقاء مستمر کیفیت، کار تیمی، انتخاب فرآیند برای ارتقاء و سازماندهی تیم و شفاف کردن عملکرد از بخش های مختلفی است که در این کارگاه دو روزه آموزش داده خواهد شد.

مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران اظهار داشت: برنامه های مختلف آموزشی تدوین شده تا از مسیر توانمند سازی خارج نشویم.

خورشیدی در خصوص اهداف این کارگاه بیان کرد: مدیریت فرآیند علمی است که ابزارهای آن باید به صورت سیستمی بهبود یابد.

وی یادآور شد: در تلاش هستیم با برگزاری این گونه همایش ها نتایج مثبت فعالیتهای کارکنان را ارتقاء داده و از هدر رفتن نیروی کار جلوگیری کنیم.

این کارگاه دو روزه در باشگاه فرهنگیان ساری با حضور روسا و مدیران بیمارستان ها و درمانگاه های سازمان تامین اجتماعی مازندران برگزار می شود.