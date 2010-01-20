برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در 3 نقطه تهران

حسن رادمرد در گفتگو با مهر گفت: وزارت بازرگانی امسال نیز در راستای سیاستهای تنظیم بازار، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا را با همکاری اصناف در سه نقطه از شهر تهران برگزار خواهد کرد.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی افزود: ستاد سیاستگذاری و راهبردی برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا به مناسبت عید نوروز در وزارت بازرگانی تشکیل شده و کارهای ستادی آن نیز درحال انجام و پیگیری است.

وی از در نظر گرفتن تخفیف 15 تا 20 درصدی برای کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه خبرداد و تصریح کرد: تلاش ما این است که کالاها با کیفیت و قیمت بسیار مناسب و در طیف وسیعی در اختیار مردم قرار گیرد.

به گفته رادمرد، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا همزمان با سراسر کشور در تهران برگزار می شود که هم اکنون سه نقطه حکیمیه تهرانپارس، پارک ارم و مجتمع شهید باستانی برای این موضوع تدارک دیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: تاریخ دقیق برگزاری نمایشگاه هنوز معلوم نیست، اما در هر استان به فراخور موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی مشخص خواهد شد.