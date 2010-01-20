شهردار گرگان چاله های شهر را شناخت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابراهیم کریمی که به همراه جمعی از مسئولان شهری به مناسبت هوای پاک اقدام به پیاده روی و دوچرخه سواری در سطح شهر کرده بود، شناسایی چاله های خیابانهای شهر را از مزایای این رکابزنی به مناسبت هوای پاک اعلام کرد.

شناخت آقای شهردار از این چاله ها که در برخی خیابانها به دلیل عمق زیاد به چاه تبدیل شده اند، درحالیست که شهروندان گرگانی پیش از این بارها از وضعیت نامناسب خیابانهای شهر و کنده کاریهای موجود در سطح خیابانهای اصلی و فرعی انتقاد کرده بودند.

ایستگاه دوچرخه سواری در گرگان راه اندازی می شود

شهردار گرگان در ادامه جشن هوای پاک در عین حال ضمن قول مساعد در خصوص آسفالت و لکه گیری خیابانهای سطح شهر از راه اندازی ایستگاه دوچرخه امانی در شهر گرگان خبر داد و گفت: در این طرح به افراد علاقمند به صورت امانی دوچرخه واگذار می شود.

وی، کاهش ترافیک و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری را از جمله اهداف اجرای این طرح اعلام کرد و افزود: حدود 30 دستگاه دوچرخه برای اجرای این طرح تامین شده است.

وی یادآور شد: دو مکان شامل، میدان شهرداری گرگان و چاله باغ برای راه اندازی ایستگاه دوچرخه سواری امانی مدنظر است.

شهر گرگان 274 هزار نفر جمعیت دارد.