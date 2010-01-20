نشست لندن؛ هماوردی برای دفاع از ناکارآمدی سیاستها

به گزارش خبرگزاری مهر، افغانستان امروز با چالشهای امنیتی، مشکلات مالی و فساد و همچنین ظهور و قدرت یابی مجدد طالبان و دیگر مسائل خاص خود روبروست.

همچنین مسائل مربوط به انتخابات و رد بیش از دو سوم نامزدهای معرفی شده از سوی حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور توسط پارلمان و ارائه فهرست جدید از سوی رئیس جمهوری از دیگر مسائل این کشور بشمار می رود.

کنفرانسی بین اللملی قرار است در 28 ژانویه ( 8 بهمن ) در لندن برگزار شود و در آن مقامات کشورهای مربوط بر آن هستند تا به رسم گذشته چالش های روز افغانستان را بررسی کرده و در صورت امکان راهکاری برای آن ارائه کنند، اما به نظر می رسد این بار مشکلات این کشور بحران زده نسبت به سالهای گذشته و کنفرانس های پیشین پیچیده تر و بغرنج تر شده است.

کرزای پیش از این نشست در مصاحبه ای اعلام می کند که در لندن از کشورهای اهدا کننده درخواست کمکهای مالی بیشتری نخواهد کرد بلکه از آنها می ‌خواهد که نیروهای خارجی به دستگیری مردم افغانستان، ‌حملات و کشتار غیر نظامیان پایان بدهند.

کرزای گفت: به ابراز محبت غرب نیازی ندارم. آنها برای یک هدف نیرو به افغانستان اعزام کردند و آن مبارزه با تروریسم است و ما نیز برای یک هدف ایجاد ثبات و امنیت در افغانستان فعالیت می ‌کنیم.

گرچه برخی از تحلیلگران اظهارات کرزای را نوعی شکایت و گله گذاری وی از عملی نشدن وعده های پیشین در زمینه کمک های مالی، و با کمی درجه پائین تر مخالفت با دخالت های نیروهای غربی و کشتار غیر نظامیان می دانند اما به نظر می رسد او از ناحیه دیگر نیز تحت فشار است و اظهارات وی در این باره دلیلی دیگری نیز دارد.

درخواست غرب برای مبارزه با فساد و منوط کردن کمک ها به این اقدام از دیگر مواردی است که کرزای را در برهه ای حساس قرار داده است.

کرزای در مصاحبه خود با شبکه الجزیره با اذعان به وجود فساد در کشورش می گوید: افغانستان نیز مانند همه کشورهای جهان با مشکل پدیده رشوه و اختلاس مواجه است، اما رسانه ‌های غرب موضوع فساد مالی در افغانستان را به طور نامتناسب و غیر منصفانه انعکاس می ‌دهند.

این اظهارات از سوی کرزای و محافل غربی نشان از آن دارد که هر دو طرف بر آن هستند تا برای خارج کردن نشست لندن از هدف واقعی که کمک به بهبود اوضاع مردم افغانستان است در واقع این بار به جایی اینکه بیایند وعده هایی ،حتی بدون پشتوانه عملی شدن ،بدهند در صدد تعیین شروطی برای گریز از ارائه کمک های ملموس و عینی هستند.

غرب پیشاپیش با تعیین پیش شرط برای ارائه کمک در واقع دستور کار خود را برای نشست اعلام کرده و این در حالی است که کرزای نیز با دفاع از خود و بی اعتنایی به کمک ها، بر آن است تا درخواست ها مربوط به مبارزه با رشوه و اختلاس را به نوعی باج خواهی غرب برای ارائه کمک قلمداد کرده بحران این کشور را همچنان در تونل هایی پیچ در پیچ نشست های آتی قرار دهد.