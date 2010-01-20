رضا غفاری مدیر تولید این فیلم تلویزیونی به خبرنگارمهر گفت: تصویربرداری فیلم تلویزیونی "بی سلاح" تا اواسط هفته آینده ادامه دارد و تدوین همزمان این فیلم توسط هادی انجام میشود، مصدومیت اشکان خطیبی تا حدودی برطرف شده و تصویربرداری امروز با بازی خطیبی و یاریار ادامه مییابد.
فیلمنامه "بیسلاح" نوشته سعید دولتخانی است و به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه 2 برای پخش در اربعین ساخته میشود، در خلاصه داستان این فیلم 90 دقیقهای آمده است: من از سفر جاموندم... من از رفاقت جاموندم... میخوام برم حق حسین رو بگیرم... با قلب زخمی... با دست خالی... بیسلاح...
اشکان خطیبی، حسین یاریار، شهین تسلیمی، مصطفی عبداللهی، فرحناز منافی ظاهر، رامش صفایی و منصور شادکام دراین فیلم بازی میکنند. عوامل این فیلم تلویزیونی عبارتند از تصویربردار: هومن مهربخش، صدابردار: وحید دوزنده، طراح گریم: مهرداد کریمی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: نغمه نظری، تدوین و طراح صحنه: م. هادی، دستیار تدوین و طراح تیتراژ: مسعود دولتخانی.
نظر شما