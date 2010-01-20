مهمترین معضل زیست محیطی تبریز تجمع صنایع در حومه شهر است

محمدحسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تجمع بی رویه و گاه بدون مطالعه صنایع مختلف به فاصله پنج کیلومتری تبریز و برخی دیگر از شهرهای آذربایجان شرقی وضعیت زیست محیطی منطقه را به صورت نگران کننده ای درآورده است.

فرهنگی اقدام سازمان حفاظت محیط زیست در حل مشکل بوی بدی که در مسیر ورودی تبریز- مرند و اطراف فرودگاه متصاعد می شد را حرکت مثبتی خواهند و اظهار داشت: چنین حرکتی باید در مورد پتروشیمی و پالایشگاه تبریز نیز انجام شود.

فرهنگی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست استان باید راهکار مناسبی را برای مصرف جرایم مجموعه های پتروشیمی و پالایشگاه تبریز ارائه دهد.

وی تصریح کرد: این جرایم را می توان در مواردی چون اصلاح و پیشبرد تکنولوژی آینده، درمان افرادی که در معرض بیماریهای ناشی از این آلودگیها قرار دارند و تهیه و ایجاد امکانات مناسب برای مردم جهت تنفس هوای مناسب و پاک هزینه کرد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مقابله و پیشگیری از فعالیتهای مضر و آلوده شدن محیط زیست توسط مجتمع های صنعتی چون پالایشگاه و پتروشیمی تبریز باید در اولویت کاری اداره کل محیط زیست قرار گیرد.

فرهنگی در عین حال یادآور شد: وظایف و مسئولیتهای این سازمان نباید عاملی شود برای سنگ اندازی و ایجاد مانع و پیشرفت جوانان و صاحبان صنایع کوچک که مشکلی نیز برای محیط زیست عمومی در بر ندارد.

این نماینده مجلس، اصلاح آئین نامه، تغییر رویه برنامه ریزی های غلط و بررسی مصرف صحیح جرایم و... را از دیگر وظایف سازمان محیط زیست استان دانست و افزود: این سازمان می تواند برای تلاش در راستای کاهش آلودگی های محیط شهری استعلامی از اداره کل ثبت اختراعات انجام دهد یا فراخوان و مسابقه ای برگزار کند برای جذب و خرید امتیاز اختراعاتی که توجیه اقتصادی دارند و برای کاهش آلودگی هوا و محیط زیست مفید واقع می شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اختصاص یافتن یکی از موضوعات و محورهای بحث در سازمان جهانی اپک به موضوع حفاظت از محیط زیست را دلیل بر اهمیت این موضوع در سطح جهان دانست و گفت: جلوگیری از آلایندگی و تخریب محیط زیست، آلودگی هوا و محیط زیست انسانها از وظایف اساسی سازمان محیط زیست است.

وی خاطرنشان کرد: در اکثر کشورها با توسعه صنعت و شهرنشینی اهتمام به مولفه های محیط زیست از مهمترین مولفه هاست که تاثیر و اهمیت آنرا می توان در گردهمایی ها و همایش های بین المللی مشاهده کرد.