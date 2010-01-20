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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۱۴

در دهه فجر امسال؛

80 برنامه فرهنگی هنری در چهار محال و بختیاری اجرا می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی چهار محال و بختیاری از اجرای 80 برنامه فرهنگی هنری و تبلیغی در سطح این استان خبر داد.

داریوش رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: 80 عنوان برنامه در دهه فجر امسال توسط ادارات ارشاد اسلامی در سطح استان اجرا می شود.

وی افزود: برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی سیر پیروزی انقلاب اسلامی در همه شهرستان، نمایشگاه سیر پیروزی انقلاب در مطبوعات ، برگزاری همایش جوان، بصیرت انقلابی، اختتامیه شعر سپیده در شهرستان لردگان، خاطره نویسی و نقاشی خیابانی با حضور خانواده ها ، اجرای تئاتر خیابانی انقلابی، برگزاری جشن دهه فجر در 180 کانون پرورشی مساجد و... از جمله برنامه های اجرایی دهه فجر در استان است. 

کد مطلب 1020580

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