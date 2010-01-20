تدوین لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الدین حسینی امروز در اولین همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران با بیان اینکه مبارزه با پولشویی یکی از الزامات بهداشت اقتصادی است، گفت: رعایت بهداشت اقتصادی از خصوصیتهای اقتصاد مبتنی بر ایمان و اسلام است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مبارزه با پولشویی را یکی از مواردی دانست که در احکام اسلامی به صورت شفاف و روشن از آن نام برده شده است. وی افزود: اگرچه از واژه پولشویی در حقوق ایران استفاده کمتری شده است ولی می توانیم با مستندات فراوان اهمیت این موضوع را در اقتصاد کشور ثابت کنیم.

حسینی به اصول 46 و 49 قانون اساسی در مبارزه با پولشویی سخن گفت و بیان داشت: تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سالهای قبل در کنار تصویب آئین نامه های اجرایی آن در ماه گذشته، ظرفیتهای جدیدی را برای مبارزه و مقابله با پولشویی در کشور فراهم کرده است.

وی با تاکید بر لزوم نهادسازیهای مورد نظر آئین نامه مبارزه با پولشویی برای استفاده از تمام ظرفیتها، گفت: در کشور ما مبارزه با جرم و پولشویی مقررات بسیار جدی وجود دارد به نحوی که در کشورهای دنیا سراغ نداریم که در مقابله با پدیده قاچاق مسئولانه برخورد کرده باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آماده شدن لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این لایحه هم اکنون آماده تقدیم به هیئت وزیران است.

حسینی از راه اندازی واحدهای مقابله با پولشویی در بورس، بانکها، بیمه ها، گمرک و سازمان مالیاتی خبر داد و افزود: مبارزه با پولشویی در کشور با هماهنگی قوه قضائیه و راه اندازی شعبه خاص به این جرایم وارد فاز جدیدی شده است.

وی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در فضای تجاری و اقتصادی کشور بدون توسعه نهادهای نظارتی و عدم برقراری ارتباطات غیر ممکن دانست و تاکید کرد: در وزارت اقتصاد کارگروهی برای ایجاد ارتباط بین نهادهای مختلف تشکیل شده است.