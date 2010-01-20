امیدوارم "هیچ" با کمترین ممیزی اکران عمومی شود

عبدالرضا کاهانی نویسنده و کارگردان فیلم "هیچ" به خبرنگار مهر گفت: روز دوشنبه 28 دی‌ماه این فیلم در شورای پروانه نمایش بازبینی شد و همان شب مطلع شدم فیلم چند اصلاحیه دارد که عملا انجام برخی از آنها برایم غیرممکن بود.

وی افزود: دیروز با آقای سجادپور مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد درهمین ارتباط جلسه داشتم و این موضوع را مطرح کردم که انجام این اصلاحات برایم امکانپذیر نیست. با توجه به این موضوع معنای پایان فیلم تغییر می‌کرد و نیاز به فیلمبرداری مجدد بود.

کاهانی ادامه داد: ایشان نیز این موضوع را پذیرفت و قرار شد پروانه نمایش فیلم صادر شود تا طبق گفتگوهای قبلی من "هیچ" با داشتن این مجوز در جشنواره فیلم فجر اکران شود. با توافقات انجام شده این فیلم در جشنواره فجر بدون ممیزی و بعد از این رویداد با حداقل ممیزی به نمایش درمی‌آید.

کاهانی در ارتباط با اکران عمومی"هیچ" گفت: پخش این فیلم برعهده فیلمیران است و تلاش می‌کنیم برای عید نوروز آن را اکران عمومی کنیم.

در خلاصه داستان این فیلم که فضایی اجتماعی دارد آمده است: مردی که به بیماری پرخوری مبتلا است و شکم خود را نمی‌تواند سیر کند، سرپرست خانواده‌ای پر جمعیت می‌شود... در "هیچ" مهدی هاشمی، مرضیه برومند، پانته آ بهرام، باران کوثری، صابر ابر، احمد مهران‌فر، نگار جواهریان، مهران احمدی و نیره فراهانی ایفای نقش کرده‌اند.

عوامل تولید "هیچ" عبارتند از کارگردان و طراح صحنه و لباس: عبدالرضا کاهانی، نویسندگان فیلمنامه: کاهانی و حسین مهکام، مدیر فیلمبرداری: مسعود سلامی، مدیر صدابرداری و صدا گذاری: جهانگیر میرشکاری، تدوین: شیما منفرد، طراح چهره پردازی: نوید فرح مرزی، مدیر تولید: طهورا ابوالقاسمی، موسیقی: کارن همایونفر، سرمایه گذار: سلیمان علیمحمد و تهیه کننده: علیمحمد و کاهانی، عکاس: سینا خاکساری.

کاهانی ساخت فیلم‌های "آدم"، "آن جا" و "بیست" را در کارنامه دارد.