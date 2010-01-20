انتقال پایدار گاز زمستانی در 6 استان سردسیر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله دینی با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون وسعت شبکه انتقال گاز طبیعی در منطقه 8 شرکت انتقال گاز حدود 115 کیلومتر افزایش یافته است، گفت: یکی از مهمترین اهداف ساخت و توسعه شبکه های انتقال گاز در ایران تقویت زیر ساختهای توسعه انرژی، افزایش ظرفیت و انتقال پایدار گاز، تامین نیاز مشترکان مختلف و به ویژه صنایع عمده کشور است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در شرایط فعلی با ساخت و بهره برداری بیش از سه هزار و 355 کیلومتر خطوط انتقال امکان تامین پایدار و مطمئن گاز در 6 استان گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی، زنجان و کردستان وجود دارد، تصریح کرد: افزایش بهره برداری این مقدار خط لوله فشار قوی در جابه جایی گاز نیز تاثیر گذار بوده است به طوری که هم اکنون روزانه بیش از 70 میلیون متر مکعب گاز به شمالغرب کشور منتقل می شود.

دینی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 22 میلیون متر معکب گاز در سطح استان آذربایجان شرقی مصرف می شود، تبیین کرد: همچنین هم اکنون روزانه حدود 48 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برای تامین سایر استانهای تحت پوشش منطقه 8 شرکت انتقال گاز ایران و صادرات به کشورهای همسایه در نظر گرفته شده است.

مدیر منطقه 8 شرکت انتقال گاز ایران با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون حدود دو هزار و 60 کیلومتر عملیات پیگرانی تمیز کننده، 506 کیلومتر پیکرانی هوشمند و بیش از سه هزار کیلومتر نشت یابی در سطح شبکه انتقال گاز منطقه 8 انجام گرفته است، بیان کرد: انجام این حجم وسیع از عملیات شناسایی نقاط ضعف و آسیب خطوط انتقال گاز موجب افزایش ضریب ایمنی، رفع آسیب های احتمالی و همچنین پایش در حفظ و نگهداری خطوط لوله انتقال گاز طبیعی شده است.

به گفته وی انجام تعمیرات اساسی تاسیسات تقویت فشار گاز، ایستگاه های اندازه گیری صادرات گاز، تقویت و آمادگی کارکنان تعمیراتی برای انجام واکنش در شرایط اضطراری، پیکرانی معمولی، هوشمند، ساخت ابنیه فنی در مسیر خطوط لوله، ولتاژگیری و نشت یابی خطوط لوله و پشتیبانی واحدهای خدماتی را از دیگر اقدامات شرکت انتقال گاز ایران برای انتقال پایدار و مطمئن گاز طبیعی است.