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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۰۰

مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا/

میزبان مغلوب آذربایجان شد / ایتالیا از سد بلژیک گذشت

میزبان مغلوب آذربایجان شد / ایتالیا از سد بلژیک گذشت

هفتمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا با شکست میزبان این رقابتها برابر آذربایجان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز از مسابقات فوتسال قهرمانی اروپا دو بازی از گروه A و B برگزار شد که طی آن تیم‌های آذربایجان و ایتالیا مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

براین اساس تیم آذربایجان سه شنبه شب در دیدار افتتاحیه مسابقات که در سالن لاژلو شهر بوداپست برگزار شد با نتیجه 3 بریک از سد مجارستان گذشت و نخستین شکست را در کارنامه میزبان مسابقات به ثبت رساند. در دیگر دیدار این روز تیم ملی ایتالیا در سالن فونیکس شهر دبرسن با چهار گل تیم بلژیک را از پیش رو برداشت و برای دیگر مدعیان عرض اندام کرد.

این مسابقات امروز (چهارشنبه) طبق برنامه زیر ادامه پیدا می کند:
چهارشنبه - 30/10/88
گروه C
* روسیه - اسلوونی

گروه D
* اسپانیا - بلاروس

کد مطلب 1020593

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