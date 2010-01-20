برگزاری پنجمین دوره آموزش روزنامه نگاری در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ناصر وحیدی مهر صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش سازنده رسانه ها در جوامع خاطرنشان کرد: تنوع و تکثر رسانه ای و گسترش انتشار نشریات متنوع و متفاوت و به طور کلی جایگاه شایسته رسانه ها در تنویر افکار و ایجاد فضای مناسب برای گفت و گو، برخورد سالم و سازنده نظرات و اهمیتی که رسانه های گروهی در ارتقاء سطح آگاهی و تعالی فرهنگ و دانش عمومی دارند، یکی از مهمترین عوامل توسعه فرهنگی و از نشانه پویایی و تحرک هر جامعه است.

وی افزود: امروزه رسانه ها در چگونگی و ساخت فرهنگ نقش گسترده ای دارند و به عبارتی فرهنگ با رسانه ها بسط و گسترش می یابد و ارائه الگو و به تصویر کشیدن زندگی و بیان مفاهیم جدید، اهمیت رسانه ها را در ایجاد فرهنگ دو چندان کرده است.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل گفت: با توجه به اهمیت آموزش در حوزه رسانه ها پنجمین دوره روزنامه نگاری مقدماتی به مدت شصت ساعت و سومین دوره روزنامه نگاری پیشرفه به مدت صد و هشت ساعت در مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن تبریز برگزار می شود.

وی افزود: محتوای دوره روزنامه نگاری مقدماتی شامل خبرنویسی، آیین نگارش مطبوعاتی، مقاله نویسی، مصاحبه و گزارش نویسی و در دوره روزنامه نگاری پیشرفته مطالب همچون ویراستاری خبر، مدیریت رسانه، روزنامه نگاری تخصصی، آشنایی با خبرگزاری ها،‌خبر نویسی پیشرفته و روابط عمومی و ارتباط با رسانه توسط اساتید برجسته استانی ارائه می شود.

وحیدی مهر گفت: علاقمندان می توانند از بیست و پنجم دی لغایت چهارم بهمن ماه جاری به خانه مطبوعات استان واقع در مجتمع سینمایی 22 بهمن تبریز واقع در بلوار استاد شهریار مراجعه نمایند.

وی افزود: گواهینامه پایان دوره مقدماتی برای شرکت کنندگان در کلاسهای پیشرفته صادر می شود.

وی گفت: 60 درصد تخفیف ویژه برای اصحاب رسانه،‌خبرنگاران،‌اعضای هیات تحریریه و کارکنان نشریات محلی در نظر گرفته شده است.