به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه نمایندگان تام‌الاختیار وزارت کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و نهادهای ذی‌ربط دیگر حضور دارند.

این جلسه امروز با ریاست حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

تشکیل ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی در سال ‌٨٦ در شورای انقلاب عالی فرهنگی به تأیید رسید و در حال حاضر بیش از ‌٢٧٠ ستاد در سراسر کشور فعال هستند.

وظیفه این ستاد مقابله با خرافات و بدعتها و متناسب کردن عزاداریها و دیگر مراسم دینی با واقعیتها و فرهنگ اسلامی است .





