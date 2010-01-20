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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۴۹

در استقبال از دهه آخر ماه صفر/

جلسه ستاد مرکزی ساماندهی شؤون فرهنگی برگزار می‌شود

جلسه ستاد مرکزی ساماندهی شؤون فرهنگی برگزار می‌شود

بیست و چهارمین جلسه ستاد مرکزی ساماندهی شؤون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی پیرامون مراسم‌‌ دهه آخر صفر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه نمایندگان تام‌الاختیار وزارت کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و نهادهای ذی‌ربط دیگر حضور دارند.

این جلسه امروز با ریاست حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

تشکیل ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی در سال ‌٨٦ در شورای انقلاب عالی فرهنگی به تأیید رسید و در حال حاضر بیش از ‌٢٧٠ ستاد در سراسر کشور فعال هستند.

وظیفه این ستاد مقابله با خرافات و بدعتها و متناسب کردن عزاداریها و دیگر مراسم دینی با واقعیتها و فرهنگ اسلامی است .

 


 

 

کد مطلب 1020597

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