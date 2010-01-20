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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۶

امسال؛

خیرین مدرسه ساز 10 میلیارد ریال به کهگیلویه و بویراحمد کمک کردند

خیرین مدرسه ساز 10 میلیارد ریال به کهگیلویه و بویراحمد کمک کردند

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: در سال جاری بیش از 10 میلیارد ریال کمکهای مردمی از طریق شوراهای آموزش و پرورش جذب شده است.

سیدعلی محمد دانشی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این مبلغ از سوی خیرین مدرسه ساز در همایش های ترویج فرهنگ مشارکت در امر مدرسه سازی اهدا شده است.

وی بیان کرد: همچنین خیرین مدرسه ساز در این همایش ها، 84 هزار و 300 متر مربع زمین برای ساخت مدرسه اهدا کردند.

دانشی همچنین در ادامه عنوان کرد: امسال 23 هزار متر مربع فرش سجاده ای در نمازخانه های مدارس استان توزیع می شود.

وی یادآور شد: همچنین با هدف ارتقای صلاحیت سطح دانش معلمان دوره ابتدایی، طرحی با عنوان در محضر قرآن در استان در حال اجرا می باشد.

دانشی بیان داشت: این طرح هم اکنون درشهرستان گچساران اجرا شده و در شهرستانهای کهگیلویه و بهمئی در حال اجراست که از ابتدای بهمن در دیگر شهرستانهای استان نیز اجرا می شود.

کد مطلب 1020599

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