خیرین مدرسه ساز 10 میلیارد ریال به کهگیلویه و بویراحمد کمک کردند

سیدعلی محمد دانشی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این مبلغ از سوی خیرین مدرسه ساز در همایش های ترویج فرهنگ مشارکت در امر مدرسه سازی اهدا شده است.
وی بیان کرد: همچنین خیرین مدرسه ساز در این همایش ها، 84 هزار و 300 متر مربع زمین برای ساخت مدرسه اهدا کردند.
دانشی همچنین در ادامه عنوان کرد: امسال 23 هزار متر مربع فرش سجاده ای در نمازخانه های مدارس استان توزیع می شود.
وی یادآور شد: همچنین با هدف ارتقای صلاحیت سطح دانش معلمان دوره ابتدایی، طرحی با عنوان در محضر قرآن در استان در حال اجرا می باشد.
دانشی بیان داشت: این طرح هم اکنون درشهرستان گچساران اجرا شده و در شهرستانهای کهگیلویه و بهمئی در حال اجراست که از ابتدای بهمن در دیگر شهرستانهای استان نیز اجرا می شود.
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