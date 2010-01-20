تغییر رفتار 1+5 در قبال ایران / تحریم ها علیه ایران افزایش نمی یابد

حجت الاسلام حسین ابراهیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:شواهد و قرائن حاکی از این است که در نشست اخیر گروه 1+5 توافقی مبنی بر تحریم بیشتر در مورد جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است.

نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی سران کشورهای عضو درنشست اخیر گروه 1+5 شرکت نکردند و سطح مشارکت در حد وزرای خارجه کشورها نیز نبوده است، معلوم است که بنای افزایش تحریم ها در مورد ایران از سوی این گروه وجود ندارد.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد این گروه بر سر افزایش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی به نتیجه نرسیده است، افزود: گروه 1+5 متوجه شده است که این تحریم ها بر تصمیم ایران اثر ندارد و نمی تواند جمهوری اسلامی ایران را از راهی که در پیش گرفته است باز دارد.

رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معتقد است، روسیه و چین دو کشوری هستند که در موارد و موضوعات مختلف از مواضع جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند و اکنون نیز شنیده می شود همچنان از مواضع خود در قبال ایران، دفاع می کنند و این می تواند موضوع موثری در تغییر رفتار گروه 1+5 داشته باشد.

به گفته ابراهیمی، گروه 1+5 به این نتیجه رسیده است که جمهوری اسلامی ایران در تصمیم خود و بر درخواستش به آژانس انرژی اتمی راسخ است و تحریم ها و تهدیدها اثری ندارد و این موجب شده تا این گروه در تصمیمات خود تغییراتی را اتخاذ کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نزدیکی پایان زمان بررسی پیشنهاد ایران مبنی به تحویل اورانیم غنی شده 20 درصد ( پایان ژانویه )، گفت: هر زمان که گروه 1+5 تصمیمی در این زمینه اتخاذ کند، براساس آن تصمیم ایران نیز مواضع خود را به صورت رسمی اعلام می کند.

به عقیده ابراهیمی، اگر گروه 1+5 پیشنهاد ایران مبنی بر تحویل اورانیوم غنی شده براساس قوانین آژانس انرژی اتمی را نپذیرد، جمهوری اسلامی ایران خود اقدام به ساخت اورانیوم غنی شده مورد نیاز می کند.