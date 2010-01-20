به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر فولادی در جلسه توجیهی با نمایندگان کل حوزه‌های 16 گانه فروش بلیت قطار کشور برای ایجاد هماهنگی برای توزیع صحیح بلیت‌های نوروزی، گفت: فاصله زمانی برنامه نوروز امسال قطارهای مسافری رجا از 25 اسفند 88 تا 15 فروردین 89 در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه از فروش 2 مرحله‌ای بلیت‌های نوروز امسال به صورت اینترنتی و مراکز فروش خبر داد و اعلام کرد: با برنامه‌ریزی انجام شده برای نوروز آتی، حدود یک میلیون و 900 هزار ظرفیت برای این ایام ایجاد شده است.

فولادی با اشاره به اینکه تقضا برای سفر با قطار 4 برابر ظرفیت موجود در ایام عادی سال است، تاکید کرد: همه دست‌اندرکاران باید با تدابیر درست با توجه به محدودیت‌های عرضه و همچنین افزایش بیش از حد تقاضا برای سفر با قطار در ایام تعطیلات نوروز، برای رضایتمندی متقاضیان خرید بلیت تلاش کنند.

تلاش و جدیت برای حاکم کردن شرایط مطمئن و اطمینان خاطر به متقاضیان خرید بلیت در درون و بیرون دفاتر فروش، رعایت در برخورد و احترام به مشتریان، تدبیر کردن شرایط در صورت نبود جای خالی، اطلاع رسانی به موقع و صحیح، رعایت مفاد دستورالعمل و مقررات فروش بلیت نوروزی از جمله مواردی بود که معاون اجرایی شرکت رجا در این راستا به آنها اشاره کرد.