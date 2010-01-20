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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۵۶

حیدری در گفتگو با مهر :

توجه رئیس جمهور نوید روزهای درخشانی را برای ورزش همگانی می‌دهد

توجه رئیس جمهور نوید روزهای درخشانی را برای ورزش همگانی می‌دهد

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی با تقدیر از حضور رئیس جمهور در مراسم ورزش صبحگاهی گفت: این حضور و توجه ویژه دکتر احمدی نژاد نوید روزهای درخشانی را برای ورزش همگانی می دهد.

عزالدین حیدری روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب به حضور روز سه شنبه رئیس جمهور کشورمان در مراسم ورزش صبحگاهی اشاره کرد و افزود: دکتر احمدی نژاد قبل از این نیز بارها ثابت کرده بودند که توجه ویژه ای به ورزش و خصوصا ورزش همگانی و توسعه آن در بین آحاد مردم دارند.

وی ادامه داد: روز سه شنبه نیز رئیس جمهور کشورمان همگام با کودکان و نوجوانان و میانسالان و حتی موسپیدکرده های ورزش همگانی پیاده روی کردند که باعث افزایش ایجاد انگیزه و نشاط در بین جامعه ورزش همگانی شد.

رئیس فدراسیون ورزش همگانی با تاکید بر اینکه توجه ویژه رئیس جمهور و دکتر سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی به ورزش همگانی وظیفه این فدراسیون را سنگین تر از قبل می کند، خاطرنشان کرد: در طول 10 ماه گذشته تلاش کرده ایم با برگزاری همایش های پیاده روی خانوادگی و برنامه های تفریحی و ورزشی دیگر، میزان گرایش مردم به ورزش را بیش از گذشته کنیم و با این توجه مسئولان باید تلاشمان را در آینده چند برابر کنیم.

عزالدین حیدری در پایان گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم خواسته ها رئیس جمهور ورزش دوست کشور و مسئولان سازمان تربیت بدنی را برای رشد و توسعه ورزش همگانی در بین آحاد جامعه برآورده کنیم و شرایطی را فراهم آوریم که علاقمندان بیشتری به ورزش گرایش پیدا کنند.

کد مطلب 1020608

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