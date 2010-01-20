عزالدین حیدری روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب به حضور روز سه شنبه رئیس جمهور کشورمان در مراسم ورزش صبحگاهی اشاره کرد و افزود: دکتر احمدی نژاد قبل از این نیز بارها ثابت کرده بودند که توجه ویژه ای به ورزش و خصوصا ورزش همگانی و توسعه آن در بین آحاد مردم دارند.

وی ادامه داد: روز سه شنبه نیز رئیس جمهور کشورمان همگام با کودکان و نوجوانان و میانسالان و حتی موسپیدکرده های ورزش همگانی پیاده روی کردند که باعث افزایش ایجاد انگیزه و نشاط در بین جامعه ورزش همگانی شد.

رئیس فدراسیون ورزش همگانی با تاکید بر اینکه توجه ویژه رئیس جمهور و دکتر سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی به ورزش همگانی وظیفه این فدراسیون را سنگین تر از قبل می کند، خاطرنشان کرد: در طول 10 ماه گذشته تلاش کرده ایم با برگزاری همایش های پیاده روی خانوادگی و برنامه های تفریحی و ورزشی دیگر، میزان گرایش مردم به ورزش را بیش از گذشته کنیم و با این توجه مسئولان باید تلاشمان را در آینده چند برابر کنیم.

عزالدین حیدری در پایان گفت: تمام تلاش ما این است که بتوانیم خواسته ها رئیس جمهور ورزش دوست کشور و مسئولان سازمان تربیت بدنی را برای رشد و توسعه ورزش همگانی در بین آحاد جامعه برآورده کنیم و شرایطی را فراهم آوریم که علاقمندان بیشتری به ورزش گرایش پیدا کنند.