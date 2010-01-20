احتمال افزایش مشمولان دریافت یارانه نقدی قوت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی اظهارات مقامات دولتی در روزهای گذشته نشان می داد که فقط 70 درصد مردم ایران مشمول یارنه نقدی و 30 درصد هم مشمول یارانه غیرنقدی می شوند.

این در حالی بود که بررسی قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پس از تائید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ کرده، بر پرداخت یارانه به کلیه خانوارهای ایرانی تاکید کرده است. در بند الف ماده هفتم قانون هدفمند کردن یارانه ها آمده است: یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به "کلیه خانوارهای کشور" به سرپرست خانوار پرداخت شود.

در این میان، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز اظهاراتی داشت که از احتمال افزایش فراگیری مشمولان دریافت یارانه نقدی بیش از 70 درصد مردم حکایت دارد چون وی در این اظهارات از لفظ "حداقل" استفاده کرده است . وزیر اقتصاد چنین گفته است:" دولت در نظر دارد در ابتدای اجرای هدفمند کردن یارانه ها حداقل 70 درصد مردم را مشمول دریافت یارانه کند."

وی امروز در حاشیه اولین همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون هدفمندکردن یارانه ها بیان داشت: لایحه هدفمند کردن یارانه ها که تدوین شد از کلمات یک یا چند دهک نامی برده نشده است، یکی از موارد مورد بحث بین کارگروه دولت و مجلس این بود که در یکی از نسخه های لایحه 2 دهک ذکر شده بود که بعد به 5 دهک افزایش پیدا کرد و موضوع مطرح شد که در نهایت 5 دهک از متن قانون حذف شد.

مردم متناسب با سطح درآمدها مشمول یارانه‌ می‌شوند

وی بیان داشت: مردم متناسب با سطح درآمدها می توانند مشمول یارانه‌ها شوند و ما ملزم به اجرای قانون هستیم؛ آن چیزی که امروز در دستور کار است. قبلا رئیس جمهور گفت که ما در بدو امر حداقل 70 درصد مردم را مشمول دریافت یارانه خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت برای اجرای چنین کاری یک ستاد ایجاد کرد تحت عنوان کارگروه تحولات اقتصادی که 1.5 سال در حال کار است و کارگروه دارای سخنگو است، در انجام این کار سازمانها و نهادهای مختلف مشارکت دارند.

حسینی افزود: مطالعه مرکز آمار ایران به عنوان یکی از مراجعی که می توان به آن مراجعه کرد، مورد توجه است ولی آنچه که ملاک عمل قرار می گیرد مصوبات کارگروه تحولات اقتصادی است.

حسینی خاطر نشان کرد: ما وقتی که در چارچوب دهک و خوشه بندی صحبت می کنیم به دنبال شناسایی افراد مشمول یارانه هستیم. در کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی نمونه گیری در قالبهای دهک و صدک امکان پذیر است ولی در اجرا مبانی سیاست گذاری محسوب می شود.

به گفته وی بررسی امکان درآمدی افراد یا توان مالی مردم دسته بندی خواهد شد و در خوشه بندی امکان درآمدی افراد که متفاوت با خود درآمد است، هدف قرار می گیرد. اولین اتفاق این بود که خوداظهاری توسط مردم انجام شد که درصدی از مردم خود را مشمول یارانه ندانستند.

آمار 54 درصد اقتصاد زیرزمینی غیر واقعی است

وی درباره اقدامات انجام شده برای مبارزه با پولشویی گفت: در گذشته اقداماتی در خصوص مبارزه با پولشویی صورت گرفته است ولی با تصویب قانون و تدوین آئین نامه، مبارزه جدی تر شده است، ضمن اینکه شناسایی، مستند سازی و گردش وجوه از اهداف اصلی طرح محسوب می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: نهادها و سازمانهای مختلف که مشمول این قانون و آئین نامه هستند مانند بانکها، بیمه ها، بازار سرمایه، بورس، اصناف و گمرکات باید با هم ارتباط نزدیکی داشته باشند. شورای عالی مبارزه با پولشویی بعد از تصویب قانون، تدوین یک برنامه عمل را در دستور کار قرار داده است.

وی آمار و ارقامی که 54 درصد اقتصاد کشور زیرزمینی باشد، را غیرواقعی دانست و اظهارداشت: کشور ما در راستای مقابله با پولشویی پیشگیری کرده و در قانون اساسی و مدنی راه برای پولشویی بسته شده است. واحد اطلاعات مالی در حال حاضر شکل گرفته و نیاز به مقررات و مستند سازی دارد و اقدامات زیربنایی برای مبارزه با آن شکل گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اقدمات در مبارزه با پولشویی در دو بخش است که یک بخش مربوط به جرم منشاء و یک بخش دیگر نیز مربوط به جرم پولشویی است. قاچاق، سرقت و قمار در قانون صراحت دارد که کسی که مرتکب جرم منشاء شده است مورد مجازات قرار می گیرد و در این مورد تردیدی نیست.