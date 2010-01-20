۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۸

در چهار محال و بختیاری؛

238 هزار نفر سود سهام عدالت دریافت کرده اند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری از دریافت سود سهام عدالت 238 هزار و 251 نفر تاکنون در این استان خبر داد.

شهرام محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: تعداد 618 هزار و 283 نفر در استان برای دریافت سهام عدالت ثبت نام کرده اند که از این تعداد 238 هزار و 251 نفر سود سهام عدالت دریافت کرده اند.

وی افزود: در مرحله اول ثبت نامی سهام عدالت که افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و رزمندگان فاقد شغل و درآمد که تعداد 13 هزار و 454 نفر بوده اند که 85 هزار و 451 نفر سود سهام عدالت دریافت کرده اند.

محمدی با بیان اینکه در مرحله دوم ثبت نام دریافت سهام عدالت که روستاییان و عشایر بوده اند، بیان داشت: 106 هزار نفر ثبت نام کرده اند که از این تعداد 103 هزار نفر از روستاییان وعشایر استان سود سهام عدالت خور را دریافت کرده اند.

وی اذعان داشت: در مرحله سوم دریافت سهام عدالت در استان در بخش شاغلین 146 هزار و 518 نفر ثبت نام کرده اند که تاکنون 50 هزار نفر از این گروه نیز سهام عدالت خود را دریافت کرده اند. 

کد مطلب 1020613

