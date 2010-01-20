بارورسازی ابرها با معیارهای توسعه پایدار سازگار نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،غلامرضا دوست محمدی صبح چهارشنبه در آستانه برگزاری همایش "الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب" در نشست خبری افزود: وضعیت جوی در هر منطقه دارای منشاء فرامنطقه ای بوده لذا اقدامات تعدیل آب وهوا، بارور سازی ابرها و تغییر وضعیت جوی یا اقلیمی برای مقاصد خاص و در مقیاس کوچک فضایی به اندازه یک گلخانه چه در زمینه تحقیقاتی و چه در زمینه های اجرایی موثرند و تجربیات فروانی در این زمینه در داخل و خارج کشور داشته ایم.

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی اظهار داشت: در مقیاس کلان و جهانی امکان تغییر اقلیم به طور آگاهانه و ارادی وجود ندارد و بحث تغییرات اقلیمی که اکنون در دنیا مطرح شده ناشی از دخالت غیرمسئولانه انسان در طبیعت طی سالهای طولانی است.

دوست محمدی میزان بارندگی در کشور را 250 و در استان 241 میلی متر اعلام کرد و افزود: پیش بینی بلند مدت بارندگی در خراسان رضوی بالاتر از نرمال و در کشور در حد نرمال محاسبه شده است.

وی استفاده از طرح های آبخوان داری و مهار آبهای سطحی و استفاده از سدهای زیرزمینی را از روشهای موثر در بهره گیری از نزولات آسمانی دانست و گفت: باید برای مدیریت روان آبها اقداماتی در راستای طولانی تر شدن چرخه آب، سدسازی، ذخیره سازی آب در سدهای زیرزمینی و بازیافت مجدد آبها صورت بگیرد.

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی در رابطه با راهکارهای کاهش تبخیر آب و جلوگیری از هدر رفت آب ها از این طریق، تاکید کرد: از نظر هواشناسی تبخیر، جاری شدن و یا نفوذ آب به داخل زمین، هدر رفت آب محسوب نمی شود زیرا این امر برای بقای چرخه آب ضروری است اما اقداماتی نظیر پوشش نهرها، کاهش سطح و انتقال عمقی آبهای سطحی، از میزان تبخیر می کاهد.

همایش "الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب" با همکاری استانداری خراسان رضوی، شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی، شرکت آب و فاضلاب مشهد، شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی، شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، سازمان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، شهرداری مشهد، شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی، موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق خراسان رضوی، دانشگاههای فردوسی و آزاد مشهد و بخش خصوصی یکم اسفند ماه در هتل پردیسان مشهد برگزار می شود.