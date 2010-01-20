سید جمال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: پس از پیگیریهای جامعه هنرمندان استان و در راستای ارج نهادن به مقام و جایگاه هنرمندان و نامآوران پس از بررسیهای لازم نسبت به ساخت قطعه ویژه هنرمندان در محوطه بهشت معصومه(س) اقدام شده است.
یکی از هنرمندان استان که پیگیر ایجاد خانه هنرمندان استان است، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: با حمایت ریاست مجلس شورای اسلامی، توسط شهرداری و سازمان بهشت معصومه(س) قطعه هنرمندان بعد از شهرهای تهران و تبریز در قم احداث میشود.
سید میثم حجار در این ارتباط از مساعدت حجتالاسلام علی بنایی نماینده قم در مجلس، محسن عابدینیپور شهردار و حسینی رئیس سازمان بهشت معصومه(س) تقدیر کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان بهشت معصومه قم از احداث قطعه ویژه هنرمندان و نامآوران در آرامستان بهشت معصومه(س) خبر داد.
سید جمال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: پس از پیگیریهای جامعه هنرمندان استان و در راستای ارج نهادن به مقام و جایگاه هنرمندان و نامآوران پس از بررسیهای لازم نسبت به ساخت قطعه ویژه هنرمندان در محوطه بهشت معصومه(س) اقدام شده است.
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