حریف سپاهان به مرحله دوم صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال العین در دیداری عقب افتاده از هفته پنجم مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاههای امارات موسوم به جام اتصالات به دیدار الشباب رفت و این تیم را با شکست یک برصفر بدرقه کرد.
برای تیم العین در این بازی خانگی خوزه ساند در دقیقه 45 گلزنی کرد و زمینه ساز صعود این تیم به مرحله دوم مسابقات جام اتصالات شد. العین با 13 امتیازی صدرنشین جدول رده بندی گروه B مسابقات جام اتحادیه باشگاههای امارات است.
تیم العین در گروه B مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا با تیمهای الشباب عربستان، سپاهان ایران و پاختاکور ازبکستان همگروه است.
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