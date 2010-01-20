دو هزار نفر از زنجانی ها از مشاوره ژنتیک استفاده کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، گل نسا آقامحمدی ظهر چهارشنبه افزود: خانواده ها می توانند با کمک مشاوره ژنتیک واقعیتهای پزشکی مربوط به خود را درک کنند و سهم توارث را در بیماری خود و احتمال بروز آن را در خویشاوندان بدانند.

وی ادامه داد: مشاوره ژنتیک یک فرایند ارتباطی است و هدف آن تشخیص مشکل ژنتیکی در خانواده و تعیین میزان خط تکرار آن در حاملگی های بعدی است.

آقامحمدی با بیان اینکه مشاوره ژنتیک راهی برای رسیدن به جامعه سالم تر است، ابراز داشت: مشاوره ژنتیک بهترین وآسانترین راه پیشگیری از معلولیتها و اختلالات ژنتیکی است که کلیه افراد و شهروندان قبل از ازدواج و قبل از بارداری و یا در حین بارداری می توانند جهت دریافت مشاوره های تخصصی به مرکز مشاوره ژنتیک مراجعه کنند.

این مسئول بیان کرد: در استان زنجان یک مرکز مشاوره ژنتیک دولتی مشغول به فعالیت است که سیر مشاوره ژنتیک در این مرکز از چهار بخش اصلی تشکیل شده است.

آقا محمدی با اشاره به فعالیت این مرکز در سازمان بهزیستی استان زنجان گفت: تشخیص، مشاوره اطلاعاتی، مشاوره حمایتی و پیشگیری چهار بخش اساسی مرکز ژنتیک هستند.

معاون امور فرهنگی وپیشگیری بهزیستی استان زنجان خاطرنشان کرد: در بارداری بالای ۳۵ سال، وجود کودکان عقب مانده ذهنی در خانواده، اختلالات رشد در کودک، سابقه وجود بیماریهای ارثی وتکرار شونده در خانواده مانند نقایص متعدد مادر زادی و ... باید از مشاوره ژنتیک قبل از بارداری استفاده کرد.

وی ادامه داد: اختلال در بلوغ و ابهام جنسی، مواجهه با مواد خطر زا وسمی در دوران بارداری، ابتلابه بیماریهای عفونی در دوران بارداری مثل سرخک و…نیز عواملی است که نیاز به مشاوره ژنتیک دارد.

معاون امور فرهنگی وپیشگیری بهزیستی استان زنجان افزود: به طور کلی بیماریهای ژنتیکی در دو تا پنج درصد تمام تولدهای زنده بروز می کند و ۳۰ درصد تخت های بیمارستانی اطفال توسط بیماریهای ژنتیکی اشغال می شود.

معاون امور فرهنگی وپیشگیری بهزیستی استان زنجان تعداد مراجعات در 9 ماهه اول سال ۸۸ را به مرکز مشاوره ژنتیک هزار و ۹۴۶ نفر عنوان کرد و افزود: این تعداد ۴۴ درصد کل مراجعین را تشکیل می دهد که ۴۸ درصد مراجعین جهت دریافت مشاوره قبل از بارداری و چهار درصد جهت دریافت مشاوره حین بارداری مراجعه کرده اند و چهار درصد دیگر جهت مشاوره تشخیصی از خدمات مرکز مشاوره استفاده کرده اند.

آقا محمدی یادآور شد: ۷۹ درصد کل مراجعین به مرکز مشاوره ژنتیک را افرادی تشکیل می دهند که ازدواج فامیلی کرده اند.