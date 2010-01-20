حجت الاسلام احمد سالک سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی در خصوص بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه خواص باید مواضع خود را به صورت شفاف بیان کنند، اظهار داشت: معمولا در حرکتهای انقلابی نقش آفرینی با دو گروه است، گروه اول کسانی که به طور ذاتی وقدرت درونی امکان رهبری جامعه را در یک حرکت انقلابی دارند مانند حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و دسته دوم خواص .

وی با بیان اینکه خواص سه دسته هستند، افزود: یک دسته از خواص با حرکتهای رهبر معظم انقلاب موافق هستند و گروه دیگر دور از این مسئله بوده و مخالف ولایت فقیه می باشند اما دسته سوم تلاش می کنند که هر دو طرف را داشته باشند به گونه ای که هم می خواهند دنباله روی مقام معظم رهبری باشند و هم هوادار مخالفین .

سالک با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب ، گفت: دو پهلو حرف زدن به فتنه دشمن کمک می کند لذا خواص باید تکلیف خود را با عناصر و ابزار عوامل فتنه شیطانی روشن کنند زیرا اگر این عده از خواص این اقدام را انجام ندهند عده ای از افراد جامعه به اشتباه حرکتهایی را انجام خواهند داد اگر چه مردم ما هوشیارتر از این هستند.

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به جلسه شب گذشته این تشکل، تصریح کرد: در این جلسه ضمن بررسی مسائل روز جامعه ، از حضور مردم در روز 9 دی که در دفاع از ولایت و عاشورای حسینی انجام شد، تقدیر و تشکر شد زیرا مردم نشان دادند که جلوتر از خواص حرکت می کنند.

وی افزود: همچنین در این جلسه از علما و بزرگانی که در صحنه این فتنه کوری که به وجود آمده از محور حاکمیت دینی و از رهبری به عنوان ستون خیمه اسلام دفاع کردند، تقدیر و تشکر شد.

سالک همچنین گفت که جامعه روحانیت مبارز به زودی در بیانیه ای مردم را به حضور با شکوه و حداکثری در راهپیمایی 22 بهمن دعوت خواهد کرد.