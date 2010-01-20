نظر مراجع نظارتی را دریافت نکردیم/ زمان برگزاری مجمع تنیس مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن عالمی روز چهارشنبه و پس از لغو مجمع انتخاباتی فدراسیون تنیس اظهار داشت: طبق برنامه از قبل اعلام شده قرار بود صبح امروز مجمع انتخابات فدراسیون تنیس در محل آکادمی ملی المپیک و به ریاست حمید سجادی معاون سازمان و رئیس مجامع فدراسیون‌های ورزشی برگزار شود ، اما به دلیل اینکه از طرف مراجع نظارتی نظر نهایی در خصوص کاندیداهای ریاست این فدراسیون به ما ابلاغ نشد، این مجمع به تعویق افتاد.

وی در خصوص زمان برگزاری این مجمع گفت: هنوز زمان برگزاری مجمع مشخص نشده و به محض مهیا شدن همه شرایط اداری، زمان برگزاری مجمع را اعلام خواهیم کرد.

حسن ایوبی ، مهرشاد پورسعید اصفهانی، صدیقه حسنی، سید ضیاءالدین خرمشاهی، عباس خزایی، علی دادگر، مجید شایسته، ولی فرنام و بهروز منتقمی افرادی هستند که پیش از این برای ریاست فدراسیون تنیس در مهلت مقرر ثبت نام کرده اند.

البته ایوبی و منتقمی روز سه شنبه از حضور در انتخابات انصراف دادند.