اسرائیل در حال سرقت اعضای بدن زلزله زدگان هائیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از افشای سرقت اعضای بدن شهدای فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی، این بار تصویری درباره سرقت اعضای بدن کشته شدگان زلزله هائیتی توسط نیروهای رژیم صهیونیستی که در پوشش نیروهای امداد به این کشور اعزام شده اند منتشر شد.

به گزارش روزنامه یدیعوت آحارانوت چاپ سرزمینهای اشغالی، این تصویر توسط فردی به نام "تی. وست" که یک شهروند آمریکایی ساکن سیاتل است در "یوتیوپ" منتشر شده است.

این فرد عضو گروهی به نام "AfriSynergy Productions" است که هدف این گروه کمک به مردم آفریقا است و در حال حاضر کمکهایی را نیز به مردم زلزله زده هائیتی ارسال کرده است.

وست هدف از انتشار این تصاویر را اطلاع رسانی اعلام کرد و جریانات سیاسی را در آن بی تاثیر دانست.

این خبر در حالی منتشر می شود که ارتش رژیم صهیونیستی پذیرفته است که در گذشته تا دهه 90 اعضای بدن شهدای فلسطینی را جمع آوری و از آنها استفاده می کرده است.

با پخش مصاحبه ای مربوط به سال 2000 از یک دکتر صهیونیست در کانال 2 تلویزیون رژیم اسرائیل، وی به این اقدام جنایت بار ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف می کند.

دکتر "یهودا هیس" مدیر سابق مؤسسه پزشکی قانونی "ابوکبیر" می گوید: اسرائیل، برخی از فلسطینیان را کشته و بخشهایی از جسد آنها را برای استفاده خارج می‌کرد.

هیس ادامه می دهد: ما اقدام به جمع آوری قرنیه ها کردیم؛ آنچه که انجام شد کاملاً غیر رسمی بود و هیچ اجازه ای از خانواده های قربانیان کسب نمی شد.

بر اساس گزارش این مؤسسه، در سالهای گذشته اسرائیل بدون اجازه اقدام به جمع آوری اعضایی همچون پوست، قرنیه، دریچه قلب، استخوان از فلسطینیان، کارگران خارجی، سربازان و شهروندان فوت شده خود کرده است.