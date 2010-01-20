مساحت شهرکهای صنعتی گلستان 863 هکتار افزایش یافت

سید علی پورنبوی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، مساحت شهرکهای صنعتی استان را در حال حاضر هزار و 508 هکتار اعلام کرد و افزود: در چهار سال اخیر 9 شهرک و ناحیه صنعتی در استان احداث شده است.

وی اظهار داشت: 57 درصد عملکرد این شرکت در دوران برنامه چهارم در استان محقق شده است و عملیات اجرایی شهرکهای صنعتی گرگان 1 و 2، کردکوی، بندرترکمن، ارتک، رامیان، آزادشهر و نواحی صنعتی شهرهای فاضل آباد و کلاله در این مدت شروع شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین طرحهای توسعه شهرکهای صنعتی گنبد، آق قلا و بندرگز با مجموع مساحت 195 هکتار در چهار سال اخیر اجرا شده است.

پورنبوی، توسعه شهرک صنعتی مینودشت، اترک، ایجاد ناحیه صنعتی گمیشان، فندرسک، خان ببین در مجموع به مساحت حدود 600 هکتار را از جمله برنامه هاس سال آینده این شرکت اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان بیان داشت: در چهار سال اخیر اعتباری بیش از 454 میلیارد ریال در شهرکها و نواحی صنعتی استان هزینه شده است که این رقم، 85 درصد بودجه شرکت از بدو تاسیس تاکنون بوده است.

وی یادآور شد: توسعه شهرکهای صنعتی استان نشانه توجه خاص دولت در توسعه زیرساختها و استقرار صنعت و ایجاد اشتغال و توسعه است.

22 شهرک و ناحیه صنعتی در گلستان فعالیت دارد.