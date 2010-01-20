یک کودک 11 ساله در بیمارستان برای آی - فن نرم افزار ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، کامرون کوهن که به دلیل یک مشکل سلامتی در بیمارستان بستری است برنامه جانبی جدیدی را برای "آی- فن" نوشت. این نرم افزار که iSketch نام دارد برنامه ای برای طراحی روی تلفن همراه اپل و ارسال این طراحیها از راه ایمیل است.

اپل نیز پس از انتشار داستان زندگی این کودک 11 ساله که پدرش در مجله webmagazine Crunchgear منتشر کرد تصمیم به عرضه و فروش این نرم افزار در فروشگاه آنلاین App Store گرفت.

این کودک کالیفرنیایی که شیفته رایانه است در بیمارستان شروع به یادگیری برنامه نویسی از راه وب و از طریق فیلمهایی کرد که استادان دانشگاه استنفورد تهیه و در اینترنت عرضه کرده اند. به این ترتیب موفق شد برنامه خود را بنویسد و آن را در دسامبر گذشته برای فروش عرضه کند. وی از اینترنتی که در پارک بازی کودکان بیمار بیمارستان عرضه می شود استفاده می کند.

اپل اعلام کرده است که 70 درصد از سهم فروش این نرم افزار به این کودک 11 ساله پرداخت می شود و 30 درصد سهم این شرکت است.

براساس گزارش موبایل مگزین، تحقیقات موسسه گارتنر نشان می دهد که 5/2 میلیارد برنامه جانبی آی- فن در سال 2009 از اینترنت بارگذاری شده است و شرکت استیو جابز 4/99 درصد از بازار برنامه های جانبی موبایل را در اختیار دارد.