۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۴۹

غیراستاندارد بودن 10 درصد از نازل جایگاه های سوخت خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان شمالی گفت: 10 درصد از نازل جایگاه های بنزین و گازوییل در این استان فاقد استاندارد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، عادل بیگ بابایی صبح چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: طرح نمونه برداری از 418 نازل در جایگاه های بنزین و گازوییل در این استان از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات انجام شد.

وی اضافه کرد: 398 نازل فعال در این جایگاه ها موفق به دریافت استانداردهای لازم این موسسه شده و بقیه نیز مورد تایید قرار نگرفت.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان شمالی گفت: این در حالیست که در اجرای این طرح در نیمه سال اول از 201 نازل طرح بررسی صرفا چهار نازل مشکل داشتند.

بیگ بابایی افزود: نازلهای فاقد استاندارد لازم از طریق کارشناسان این موسسه از رده خارج و شرکت نفت موظف به انجام تعمیرات و استاندارد سازی آن است.

به گفته وی نازلهای معیوب از سوی کارشناسان این اداره کل پلمپ شده و برچسب پلمپ نیز روی آن نصب شده است.

اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان شمالی تاکنون سه مرحله از طرح آزمون جایگاه های سوخت را در این استان انجام داده است.

