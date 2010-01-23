پوشش تحصیلی کودکان ایرانی تا سال 2015 میلادی باید کامل شود

غلامرضا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه جهانی آموزش برای همه که مورد تعهد 196 کشور دنیا قرار گرفته است افزود: طبق تعهدات صورت گرفته، ایران باید در سال 2015، 50 درصد رشد نسبت به وضعیت آموزشی خود در سال 2000داشته باشد.

مدیرکل دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزان ایرانی در سال 2000، حدود 94 درصد و نرخ سواد 78 درصد بوده است اظهار کرد: هم اکنون نرخ پوشش تحصیلی نزدیک به 99 درصد و نرخ سواد به 86 درصد رسیده است اما باز هم عده بسیار کمی که از مدرسه بیرون هستند نیز حق استفاده از آموزش را دارند که باید زمینه های آن در کشور فراهم شود.

چندی پیش گزارش پایش جهانی آموزش برای همه سال 2010 میلادی با عنوان «افزایش دسترسی کودکان محروم به آموزش» در دفتر سازمان ملل متحد و یونسکو رونمایی شد. ایران نیز جزء کشورهای متعهد در این برنامه بوده است.

مدیرکل دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین طبق این تعهدات پوشش تحصیلی در کشورمان باید تا سال 2015 میلادی کامل شده باشد ضمن اینکه امکان دسترسی تمام کودکان به پیش دبستانی نیز فراهم شود.

کریمی افزود: این در حالی است که هم اکنون در خصوص پیش دبستانی با چالش جدی روبرو هستیم و تنها نیمی از کودکان ما تحت پوشش این دوره قرار دارند.