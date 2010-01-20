نتایج نهایی و برنامههای قرآنی در نظر گرفته شده در کمیتههای قرآنی استانها و برنامههای کمیته مرکزی برای ایامالله دهه فجر در این نشست تشریح خواهند شد .
هر سال با نزدیک شدن به دهه فجر انقلاب اسلامی، نزدیک به 30 کمیته برای هماهنگی برنامههای ویژه این ایام تشکیل میشود، مانند کمیته ورزش، کارگری، ایثارگران و دانشجویی که از سال 86 برپایی جلسات کمیته قرآن بر عهده سازمان دارالقرآن الکریم گذاشته شده است.
همچنین بر همین اساس سازمانهای عضو کمیته قرآن ستاد دهه فجر، علاوه بر انجام برنامههایی که برای این ایام در نظر دارند، برای امور قرآنی مشترک که نیاز به هماهنگی بیشتری است در جلسات کمیته قرآن ستاد دهه فجر در سازمان دارالقرآن الکریم حضور مییابند.
ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها، مسئولیت هماهنگی برنامههای دهه فجر استان خود را بر عهده دارند که اعضای کمیتههای قرآنی استانی نیز در واقع ردههای استانی سازمانها و نهادهایی هستند که در کمیته کشوری عضو هستند.
نشست اطلاعرسانی کمیته قرآن ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی، چهارشنبه 7 بهمن با حضور رئیس سازمان دارالقرآن الکریم برگزار میشود.
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