تاکید معاون شهردار تهران بر ساماندهی میدان ونک

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عیسی شریفی با اشاره به موقعیت ویژه منطقه سه و بافت فشرده آن خواستار اولویت در تملک املاک به منظور اجرای طرحهای گوناگون در سطح منطقه شد و افزود: در این راستا منظر شهری میدان ونک نیز باید ساماندهی شود.

وی با اشاره به تحول چشمگیر در بخشهای مختلف اجرایی در سطح منطقه عنایت ویژه به کیفیت اجرای پروژه های عمرانی شهری را از اهم اقدامات پیش روی دانست.



شریفی با اشاره به وضعیت سطح علمی بالای شهروندان در این منطقه و تمرکز مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی خواستار اجرای اقدامات نوآورانه با استفاده از نقطه نظرات نخبگان منطقه در زمینه های مختلف مدیریت شهری شد.



معاون امور مناطق شهرداری تهران جمع بندی نظارت دوره ای از منطقه سه را خیلی خوب ارزیابی کرد.

دکتر آقا تقی شهردار منطقه سه نیز ضمن اعلام ویژگیهای خاص این منطقه با اشاره به تفاوت بارز جمعیت ساکن و شناور و همچنین تراکم مراکز ادارای تجاری، اقتصادی و سیاسی خواستار توجه ویژه به این منطقه در تدوین و اختصاص اعتبارات سال آینده شد.

وی گفت: جمعیت ساکن در منطقه با توجه به ویژگی های علمی و تحصیلاتی بالا دارای توقعاتی به جا هستند که باید مدیریت کلان منطقه به نحو شایسته ای پاسخگو شهروندان در این رابطه باشد.



آقاتقی ادامه داد: خوشبختانه در سال 88 در بحث بودجه عنایت ویژه ای به این منطقه شده بود و امید است در سال آینده نیز این توجه وجود داشته باشد. این در شرایطی است که منطقه سه نیز یکی از مناطق برتر جهت جذب در آمد در شهر تهران است.