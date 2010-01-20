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۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۵۵

قاسم پور:

دخالت در امور پزشکی عمده ترین تخلف آرایشگاه های زنانه شیراز است

دخالت در امور پزشکی عمده ترین تخلف آرایشگاه های زنانه شیراز است

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت شهرستان شیراز گفت: دخالت در امور پزشکی از جمله خال برداری و سالنهای آراستگی برای کم کردن وزن و تاتو از عمده ترین تخلفات آرایشگاه های زنانه در سطح این شهرستان است.

حمیدرضا قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: در برخی مواقع آرایشگاه های زنانه سطح شهر شیراز در موضوعات غیرمرتبط با خود دخالت کرده و تداخلات شغلی زیادی بوجود می آورند.

وی ادامه داد: عمده ترین تخلفات این آرایشگاه ها مربوط به مسائل خالبرداری بوده که باید توسط پزشک انجام شود و مورد دیگر راه اندازی سالن هایی برای کم کردن وزن است.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان شیراز در رابطه با بازدید از آرایشگاه های زنانه نیز بیان کرد: تعداد آرایشگاه ها در سطح شهر شیراز افزایش چشمگیری دارد و در برخی مواقع در یک خیابان 10 آرایشگاه وجود دارد.

قاسم پور ادامه داد: در برخی مواقع آرایشگر با گذراندن یک دوره کوتاه مدت بدون مجوز اقدام به تاسیس آرایشگاه می کند که این مسئله نیز باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است.

کد مطلب 1020654

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