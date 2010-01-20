دخالت در امور پزشکی عمده ترین تخلف آرایشگاه های زنانه شیراز است

حمیدرضا قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: در برخی مواقع آرایشگاه های زنانه سطح شهر شیراز در موضوعات غیرمرتبط با خود دخالت کرده و تداخلات شغلی زیادی بوجود می آورند.
وی ادامه داد: عمده ترین تخلفات این آرایشگاه ها مربوط به مسائل خالبرداری بوده که باید توسط پزشک انجام شود و مورد دیگر راه اندازی سالن هایی برای کم کردن وزن است.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان شیراز در رابطه با بازدید از آرایشگاه های زنانه نیز بیان کرد: تعداد آرایشگاه ها در سطح شهر شیراز افزایش چشمگیری دارد و در برخی مواقع در یک خیابان 10 آرایشگاه وجود دارد.
قاسم پور ادامه داد: در برخی مواقع آرایشگر با گذراندن یک دوره کوتاه مدت بدون مجوز اقدام به تاسیس آرایشگاه می کند که این مسئله نیز باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است.
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