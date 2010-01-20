421 اثر تاریخی در خراسان شمالی ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی کاظمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار داشت: 20 اثر تاریخی شناسایی شده در استان خراسان شمالی در سال جاری به ثبت آثار ملی رسیده است.

وی اضافه کرد: تاکنون در استان خراسان شمالی یکهزار آثار تاریخی و فرهنگی براثر حفاریهای انچام شده کشف شده و اولویت این سازمان به ثبت رساندن این آثار در فهرست آثار ملی است.

وی افزود: ثبت آثار تاریخی به دست آمده در استان که برخی از آنها دارای قدمت چندین هزارساله نیز بوده موجب جلوگیری از دستبرد آن می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی گفت: در دهه فجر سال جاری بزرگترین موزه مردم شناسی و باستان شناسی استان نیز به بهره برداری می رسد.

کاظمی افزود: تمام آثار تاریخی استان خراسان شمالی در این موزه برای بازدید علاقه مندان و مسافران در معرض نمایش گذاشته می شود.

وی آشنایی مسافران و شهروندان استان از آثار تاریخی و قدمت استان و آشنایی با صنایع دستی و قومیتهای مختلف موجود در این استان را از مزیتهای راه اندازی موزه مردم شناسی و باستانی شناسی دانست.

استان خراسان شمالی دارای 811 هزار جمعیت است که دارای قومیتهای کرد، ترک، تات، ترکمن، عرب و برخی قومیتهای دیگر است.

حضور قومیتهای مختلف با گویشهای متفاوت موجب شده تا استان خراسان شمالی در شورای فرهنگ عمومی استان به عنوان گنجینه فرهنگها و منزلگاه هفتم نامگذاری شود.