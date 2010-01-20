بهره برداری از موزه زندان قصر تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدهادی ایازی با حضور در همایش "خاطرات جوانمردان الهی قصر" که به همت معاونت اجتماعی منطقه هفت و با حضور زندانیان سیاسی و مسلمان قبل از انقلاب در سرای محله خاقانی برگزار شد گفت: یکی از مسائل مهم و حائز اهمیت در انقلاب اسلامی انتقال سختی ها و رنج های نسل های گذشته در راه پیروزی انقلاب اسلامی و 8 سال جنگ تحمیلی به نسل های جدید است که این مهم مورد غفلت قرار گرفته است.

وی اطلاع رسانی وقایع پیروزی انقلاب اسلامی را یک تکلیف و رسالت شهرداری تهران دانست و افزود: این وقایع در حال حاضر کمتر مورد توجه قرار گرفته است که با برگزاری چنین همایشهایی می توان آن را احیا کرد.



ایازی تصریح کرد: برای توسعه مفاهیم و اتفاقات پیش از انقلاب در شهرداری تهران کارگروه های ویژه ای برای مناطق 22 گانه به صورت جداگانه تعریف شده است.

وی در ادامه با اشاره به واقع شدن زندان قصر در منطقه هفت گفت: بیشتر زندانیهای سیاسی در این زندان بازداشت شده بودند و کارگروه ویژه منطقه هفت نیز توجه به موضوعات سیاسی قبل از انقلاب در این زندان است که برگزاری مراسم فوق اولین برنامه این منطقه بعد از تشکیل کارگروه یاد شده است.

ایازی در ادامه بازسازی و مرمت بناهای میراثی مربوط به دوران انقلاب اسلامی را یکی دیگر از برنامه های شهرداری تهران برشمرد و گفت: تا پایان سال مرمت زندان قصر به عنوان موزه و مجموعه فرهنگی به اتمام می رسد و شهروندان می توانند از آن بهره مند شوند.

پژمان پشمچی زاده شهردار منطقه هفت نیز با اشاره به راه اندازی باغ موزه قصر گفت: این طرح در دو مرحله اجرایی می شود که مرحله اول آن مربوط به بهره برداری زودبازده و سریع است که عمدتا مربوط به بخش شمالی این مجموعه می شود.

وی افزود: در این مرحله پارکی از فضاهایی با ویژگی معماری عمومی زندان قصر در اختیار عموم قرار گرفته است و از آن بهره مند می شوند.

پشمچی زاده، مرحله دوم این طرح را شامل بخش اصلی زندان قصر و بدنه اصلی آن برشمرد و گفت: با طرح مناسب سازمان توسعه فضای فرهنگی که در حال پیگیری است این بخش نیز برای سال جاری آماده بهره برداری خواهد بود و تبدیل به موزه معاصر می شود.