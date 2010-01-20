اسامی محرومان هفته بیست و چهارم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس عملکرد انضباطی بازیکنان، مربیان و کادر فنی تیم‌ها و گرفتن کارت‌های زرد و قرمز 10 بازیکن، یک مربی و یک سرپرست در این هفته از رقابت‌های لیگ از همراهی تیم‌های خود محروم هستند.

- اسامی محرومان هفته بیست و چهارم لیگ برتر به شرح زیر است:

سعید لطفی و محمود پوراسدالله (پیکان قزوین)، سعید یوسف زاده و سعید بیگی (سایپا کرج)، جواد شیرزاد (فولاد خوزستان)، سهراب بختیاری زاده (صبای قم)، حسن اشجاری (ذوب آهن اصفهان)، محمد احمدپوری (شاهین بوشهر)، ابراهیم توره (فولاد سپاهان اصفهان)، عیسی ترائوره (راه آهن شهرری)، ابرامیان (مربی دروازه بانان راه آهن شهرری) و مجید بصیرت (سرپرست فولاد سپاهان)