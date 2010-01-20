واکنش پایگاه اطلاع رسانی دولت به اظهارات حسن روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر ، متن توضیحی انتقادی پایگاه اطلاع رسانی دولت نسبت به سخنان اخیر حجت الاسلام حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح است :

حسن روحانی برای این که دولت را تا حد ممکن زیر آماج انتقاد و حملات خود قرار دهد، از ارائه همه آمارهای صحیح خودداری کرده است و برای موجه نشان دادن انتقادات خود نسبت به عملکرد اقتصادی دولت با تمسک به یک بازی آماری گفته است که «نرخ تورم در 12 ماه منتهی به خرداد88، 22و نیم درصد بود در حالی که طبق برنامه پنج ساله باید 9/9 درصد باشد.»

سئوال این است که این مقام مسئول در مجمع تشخیص مصلحت نظام که با ادعای صاحبنظر بودن زبان به انتقادهای گسترده و در موارد بسیاری بی مبنا از دولت می گشاید، چرا برای ارزیابی تحقق هدف نرخ تورم در برنامه چهارم توسعه به آمار خردادماه یعنی بیش از 6ماه پیش اشاره کرده است و از جدیدترین آمار بهره نبرده است؟

پاسخ روشن است؛ زیرا طبق آخرین آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در آذرماه امسال به 13 و نیم درصد رسیده و اگر رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌خواست به تورم آذرماه اشاره کند، دیگر انتقادش آنقدر حرارت و هیجان نمی‌داشت چرا که فاصله 13 و نیم درصد با 9/9درصد، زیاد نیست و روحانی برای انتقاد شدیدتر از دولت به آمار خردادماه متوسل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود همچنین ادعای دیگری مطرح کرده و گفته که نرخ تورم «الان هم این نرخ بالای 20 درصد است.» همانطور که اشاره شد بر اساس آخرین آمار، نرخ تورم در آذرماه امسال 13 و نیم درصد بوده است و این جای سئوال وجود دارد که دلیل تغافل روحانی در ارائه آمار غلط و ارائه تحلیل های ناصواب بر اساس این آمارسازی ها چیست؟

پایگاه اطلاع رسانی دولت ادامه داد: رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در بخش دیگری از اظهارات به ظاهر کارشناسی خود مدعی شده که «درآمد دولت نهم 370 میلیارد دلار بود ولی آن را به گونه ای خرج کرده ایم که تا آخر سال چیزی باقی نماند.» البته وی مشخص نکرده که منظورش از درآمد دولت، درآمد ارزی بوده یا خیر، اما اگر منظور وی درآمد ارزی دولت باشد، مراجعه به آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی 4سال 1384، 1385، 1386 و 1387 (کل درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و صادرات غیرنفتی) حدود 339میلیارد دلار بوده است که با رقم مورد ادعای روحانی حدود 30میلیارد دلار فاصله دارد. (منبع: نماگرهای اقتصادی سه ماهه اول سال 1388: http://www.cbi.ir/showitem/6631.aspx )

این مقایسه ها و دریافت اشتباهات و بازی های آماری رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که در موارد بسیاری دیگری نیز به اثبات رسیده است و در اینجا فقط به نمونه هایی از آن اشاره شد، این نگرانی را تقویت می کند که برخی در پی سوء استفاده از استقبال دولت و رئیس جمهور از نقد منصفانه و عالمانه و سعه صدر در برابر آن هستند و هر از چند گاهی تلاش می کنند تا با استفاده از نام و عناوین خود به تخریب های بی محابا و بی مبنا از دولت و فعالیت های آن بپردازند.