حسین اسدی گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: در این رشته حفظ و معارف قرآن حدود 30 واحد درسی برای حفظ 30 جز قرآن کریم و همچنین 30 واحد در زمینه تفسیر قرآن کریم در نظر گرفته شده است.
وی اضافه کرد: بر اساس سرفصلهای تعیین شده برای این رشته، دانشپژوهان در کنار این دروس، برخی درسهای مرتبط با قرآن کریم از جمله قوانین داوری، تجوید و... در حد 160 واحد را میگذرانند.
مدیرکل قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه تصریح کرد: در حال حاضر سرفصلهای این رشته برای تصویب به شورای آموزش جامعه المصطفی العالمیه ارائه شد تا پس از تصویب به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شود و چنانچه مورد تصویب این وزارت قرار گرفت اجرایی خواهد شد.
قم – خبرگزاری مهر: مدیرکل قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه از ارائه پیشنهاد راهاندازی رشته حفظ و معارف قرآن در مقطع کارشناسی به شورای آموزشی جامعه المصطفی خبر داد.
حسین اسدی گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: در این رشته حفظ و معارف قرآن حدود 30 واحد درسی برای حفظ 30 جز قرآن کریم و همچنین 30 واحد در زمینه تفسیر قرآن کریم در نظر گرفته شده است.
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