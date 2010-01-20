ابراهیمپور در این باره به خبرنگار مهر گفت: کارگردان تلویزیونی این برنامه که برای ایام دهه فجر تهیه میشود، ابوالفضل احمدیان است. برنامه "مینو در ماندگار" به سفارش اداره کل سیمای قزوین تهیه و با شروع دهه فجر از این سیما روی آنتن میرود. اجرای این برنامه متفاوت است و با ده نفر از شخصیتهای قزوین گفتگو کردهام که در عرصههای مختلف فعالیت میکنند.
وی در ادامه افزود: برنامه "مینو در ماندگار" در 10 قسمت 40 تا 50 دقیقهای تولید میشود و با افرادی مثل حجتالاسلام سید علیاکبر ابوترابی نایب رئیس مجلس، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، غلامحسین امیرخانی خوشنویس، فرجالله سلحشور فیلمساز، آیتالله علی اسلامی نماینده مرد قزوین، خاکساران مبارز انقلابی و ... گفتگو کردم. در این برنامه سعی کردهام سئوالات متنوع باشد.
این تهیهکننده خاطرنشان ساخت: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی جشنوارهای برگزار میکند به دستور شفیع آقامحمدیان و با همکاری شبکه سه مستندی برای این شبکه با موضوع جشنواره تهیه میکنم. همچنین قرار است مستندی هم از همایش بزرگداشت آیتالله بهجت برای شبکه سه بسازم.
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