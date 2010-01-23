مذاکره نمایندگان تهران با استاندار و فرماندار تهران درباره برنامه چهارم و پنجم

اسماعیل کوثری که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با اشاره به دیدار اعضای مجمع نمایندگان تهران با استاندار و فرماندار تهران و معاونین استاندار تصریح کرد: در این نشست گزارشی از سوی مسئولان استانی درباره اجرای برنامه چهارم و نیز بررسی هایی از برنامه پنجم توسعه ارائه شد.

نماینده تهران با بیان اینکه هنوز هیچ گزارش مکتوبی از استانداری تهران درباره عملکرد برنامه چهارم به مجلس ارائه نشده است گفت : نتیجه جلسه این بود که به زودی گزارش هایی درباره برنامه و نیز بودجه 88 و 89 استانداری به مجلس ارائه شود تا در آستانه بررسی بودجه 89 هماهنگی لازم بین مجلس و استانداری ایجاد شود.

کوثری همچنین خبر داد که که اعضای مجمع نمایندگان تهران از مرکز مدیریت بحران شهرداری تهران و پارک دره پونک با عنوان نهج البلاغه بازدید داشته اند.