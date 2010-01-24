رواج شیطان پرستی محدود به جوانان دانشجو نیست

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز شاهد فعالیتهای زیر زمینی و گسترش شیطان پرستی و عرفانهای کاذب هستیم این در حالی است که این فرقه ها در حال عضوگیری از بین جوانان هستند.

این اظهارات در حالی از سوی ابهری بیان می شود که هفته گذشته برخی از مدیران وزارت علوم، ترویج شیطان پرستی در دانشگاهها را تایید کردند اما این آسیب را فقط محدود به خوابگاههایی که نظارت در آنان کم و یا خودگردان هستند دانسته اند.

ابهری در ادامه گفتگو با مهر اضافه کرد: مکاتب فکری با عرضه نمادهای تزئینی مطابق سلیقه و نیاز جوانان همچون گردنبند و انگشتر و پوستر و تصاویر خیالی در جلسات پرسش و پاسخ و تحلیل مکاتب عرفانی و یا در زمینه باورهای غربی در دانشگاهها شروع به فعالیت کرده اند.

این استاد دانشگاه معتقد است با هوشیاری نهادهای علمی و اطلاع رسانی جوانان باید در مقابل تهاجم گسترده ناتوی فرهنگی مقاومت کرد تا در رسیدن به اهداف خود ناکام شوند.