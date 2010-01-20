ساخت زره ضد ضربه با الهام از صدف حلزون دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر، این نوع از شکم پایان با پاهای فلس مانند در حدود یک دهه پیش در عمق 2.5 کیلومتری از سطح اقیانوس کشف شده اند و طراحی سه لایه صدف این جانداران لایه ایمنی قدرتمنی را برای محافظت در برابر مهاجمان به وجود آورده است به شکلی که می توان با شبیه سازی این صدفها جلیقه های ضد گلوله و کلاه خودهای ضد ضربه تولید کرد.

محققان MIT در حین مطالعه بر روی صدف حلزونها دریافتند لایه خارجی صدف این نوع خاص از حلزونهای دریایی حاوی سولفید آهن موجود در جریانهای آب گرم زیستگاه این جانداران است. زمانی که این حلزونها در معرض حمله مهاجمانی مانند خرچنگها قرار می گیرند لایه خارجی به شکلی ترک می خورد که انرژی ناشی از حمله را جذب کرده و تاثیر آن را بر روی لایه های خارجی کاهش می دهد. ترکهای کوچک به گونه ای در اطراف ذرات سولفید آهن شکل می گیرند که امکان به وجود آمدن شکاف بزرگ بر روی صدف از بین می رود، حتی اگر شدیدترین ضربه ها به آن وارد آید.

لایه اسفنجی دوم سپس باقی مانده ضربه وارد شده را جذب کرده و از نفوذ آن به لایه شکننده و آسیب پذیر کلسیمی زیرین جلوگیری می کند.

محققان با الهام از این ساختار صدفی تصمیم دارند صدمات احتمالی وارد شده به بدن انسان را نیز به لایه سطحی بدن محدود کنند به بیانی دیگر آنها در تلاشند زرهی ابداع کنند که لایه خارجی آن از نانوذرات آهنی ساخته شده است که می تواند با ایجاد میکروشکافها بر روی سطح زره از میزان تاثیر ضربات و حملات تا اندازه قابل توجهی بکاهد.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، ساختاری مشابه بر روی لایه های فایبرگلاس نیز می توانند در ساخت خودروها و هواپیماها مورد استفاده قرار گرفته و آنها را در برابر ضربات فیزیکی و محیطی مقاوم سازد.