"ژنوم یک گیاه" امید بیل گیتس در مبارزه با مالاریا

به گزارش خبرگزاری مهر، "خاراگوش چینی" (Artemisia annua) گیاهی دولپه ای است که برگهایی شبیه به سرخس و گلهایی به رنگ زرد روشن دارد. این گیاه ماده ای به نام "آرتمیزینینا" تولید می کند و این ماده برای درمان بیماری مالاریا مورد استفاده قرار می گیرد.

به همین منظور گروهی از محققان دانشگاه یورک موفق شدند نقشه ای از ژنوم این گیاه را تهیه کنند. این نقشه به شناسایی خطوط ژنتیکی که منجر به تولید این ماده درمانی مهم می شوند کمک می کند و موجب می شود که دانشمندان با دستکاری ژنتیکی این گیاه، میزان تولید "آرتمیزینینا" را افزایش داده، بازده آن را بهبود بخشیده و هزینه های تولید را کاهش دهند.

براساس گزارش ساینس، این یکی از اهداف مهم دانشمندان در مبارزه با بیماری مالاریا است.

25 سال قبل گروهی از دانشمندان موسسه اسمیت سونیان موفق شدند "آرتمیزینینا" خالص را از این گیاه به دست آورند. اکنون این محققان امیدوارند با استفاده از این نقشه ژنتیکی ظرف سه سال آینده دانه های جدیدی از گیاه "خاراگوش چینی" را به دست آورند که آرتمیزینینای بسیار بیشتری نسبت به گیاهان کنونی تولید کنند.

بنیاد بیل و ملیندا گیتس بر روی پروژه دانشگاه یورک سرمایه گذاری کرده است و قصد دارد تا سال 2015 این بودجه را برای عرضه استراتژیهای کشاورزی جدید و تولید تعداد زیادی از این گیاهان سه برابر کند.

اهداف بعدی این محققان و بنیاد بیل گیتس توسعه ترکیبات مصنوعی مشابه "آرتمیزینینا" است که تولید آنها آسانتر و اقتصادی تر از تهیه این ماده به روشهای طبیعی و کشاورزی است.