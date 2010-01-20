قضات از همراهی تیم ملی هندبال بازماند/ وضعیت نامشخص صادقی

دکتر کامران شادان فر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بازیکنان آسیب دیده تیم ملی هندبال گفت: در بین بازیکنان تیم ملی حادترین مصدومیت را محمدرضا قضات دارد که در اواسط اردوی اخیر و دیدارهای تدارکاتی ترکیه از ناحیه زانو آسیب دید و مجبور شد این اردو را نیمه کاره رها کرده و برای مداوا به تهران بازگردد. این هندبالیست کشورمان هم اکنون کارهای درمانی را پیگیری می کند. او از نظر بدنی شرایط خوبی ندارد و بطور قطع از همراهی تیم ملی در مسابقات آسیایی محروم خواهد شد.

پزشک و فیزیوتراپ تیم ملی هندبال کشورمان در خصوص آخرین وضعیت پیمان صادقی نیز گفت: صادقی تحت درمان قرار دارد. این بازیکن مدتی از تمرینات دور بوده و باید در این مرحله از اردو وضعیت بدنی وی از سوی مربیان ارزیابی شود.

وی در مورد شرایط جسمانی هانی زمانی و مسعود ظهرابی نیز افزود: زمانی اردوها و مسابقات خارج از کشور را از دست داد اما مراحل درمان را به خوبی طی کرده و از فردا (پنجشنبه) در اردو حاضر می شود. مسعود ظهرابی نیز دوران نقاهت آسیب دیدگی را پشت سرگذاشته است و از فردا در کنار دیگر ملی پوشان حضور می یابد.

شادان فر تصریح کرد: اردوهای تیم ملی بلافاصله بعد از پایان هفته چهارم لیگ شروع و به صورت فشرده دنبال شده است. با این شرایط پیش بینی می شد که این فشار بر روی بازیکنان احتمال مصدومیت را افزایش دهد. به هر حال شرایط مصدومان خوب بوده و مابقی بازیکنان نیز در حال حاضر مشکلی برای حضور در اردوی آتی و مسابقات آسیایی لبنان ندارند.

تیم ملی هندبال ایران که برای شرکت در جام ملت‌های آسیا و انتخابی پیکارهای جهانی 2011 سوئد آماده می شود از یک بهمن ماه با حضور 19 ورزشکار، آخرین مرحله اردوی تدارکاتی خود را در تهران آغاز می کند.

چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام ملت‌های آسیا و انتخابی جام جهانی بهمن ماه سال‌جاری به میزبانی کشور لبنان برگزار می شود. تیم ملی هندبال ایران در گروه چهارم این رقابت‌ها با تیم‌های لبنان و اردن هم‌گروه است.