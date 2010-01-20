به گزارش خبرگزاری مهر، این اردو جهت آماده سازی ملی پوشان والیبالیست به منظور شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان در آمریکا و همچنین رقابت‌های 2010 گوانگژو برپا می شود.

نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی والیبال نشسته با سرمربیگری هادی رضایی از خراسان رضوی و مربیگری فرید صائبی از تهران در محل کمپ تیم‌های ملی جانبازان و معلولان برگزاری خواهد شد.

در این اردو که تا 8 بهمن ادامه دارد، 17 ورزشکار به نمایندگی از 11 استان حضور خواهند داشت.

رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان تیرماه سال آینده (8 تا 19 ژوییه 2010) در شهر ادموند از ایالت اوکلاهامای آمریکا برگزار می شود.

ورزشکاران مدعو به این اردو عبارتند از: داود علیپوریان، مهدی حمیدزاده، صادق بیگدلی و محمد خالقی (تهران)، جلیلی ایمری، احمد ایری و آرش خرمالی (گلستان)، محمد رضا رحیمی و رضا بیدایش (کرج)، رمضان صالحی و مجید لشکری (مازندران)، میثم علیپور (گیلان)، محمد حاج حسین نژاد خطیبی (اشرقی)، رضا نصاری زاده (خوزستان)، ناصر حسن پور (آذربایجان غربی)، عیسی زیراهی (مرکزی) و حسین فرزانه (قزوین)