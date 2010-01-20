تصویربرداری "چشم آفتاب" از نیمه گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری در زاهدان ادامه دارد و علی اصغر انصافجو، امید ناظری و حسن خناسی سه بازیگر محلی به تازگی به جمع بازیگران اضافه شدهاند. داستان این فیلم درباره پیدا شدن یک اسکلت در شهر سوخته است که چشم این اسکلت پنج هزار سال قدمت دارد، سامان این اسکلت را سرقت میکند.
محمدرضا فروتن، فرشته سرابندی، محمود عزیزی و آناهیتا ریسباف بازیگران این فیلم هستند. عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: فریبرز سیگارودی، طراح صحنه و لباس: حسین عالینژاد، دستیار کارگردان: فرزاد رحمانی،صدابرداری: مهرداد دادگری، چهرهپردازی: علی عارفنیک، تهیهکننده: مجید افضلی.
حسن لفافیان فیلمهای تلویزیونی "دلواپسی"، "بر فراز مهر" و "موش و گربه" را کارگردانی کرده است.
