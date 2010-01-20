فرهادپور دچار عارضه قلبی شد

فرهادپور که در شرایط نامساعد جسمی و روحی با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد، در این باره گفت: من دیابت دارم و به شدت از این لحاظ رنج می‌برم اما بیماری قلبی هم چند وقتی است به آن اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هم به شدت از بیماری قلبی رنج می‌برد، افزود: البته من سابقه بیماری قلبی هم دارم اما از دوشنبه دوباره گرفتار آن شده‌ام و تا الان هم بیشتر از این لحاظ است که اذیت می‌شوم.

به گفته فرهادپور پزشکان به وی توصیه کرده‌اند هر چه سریعتر تحت عمل آنژیوگرافی قرار بگیرد.

این روزنامه نگار باسابقه دارای چند کتاب هم هست که از میان آنها می‌توان به رمان "شنبه هاى راه راه و ثانیه‌هاى سربى" و مجموعه داستان "پنجره اى با شیشه‌های آبی به کوچه پشتى" اشاره کرد.