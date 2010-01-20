تولید سوخت سبز در کشور/ تامین 5 درصد بیودیزل سبد سوخت مصوب دولت

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب زاده پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از سه سال گذشته اقدام به انتقال تکنولوژی تولید بیودیزل کردیم، گفت: این اقدام در راستای کاهش آلاینده های زیست محیطی است که با آزمایشهایی که در زمینه بیودیزل صورت گرفت نشان داد حدود 60 تا 70 درصد از آلودگی های هوا کاسته می شود.

وی طراحی و ساخت سانتیریفیوژ، راکتور و تجهیزات خط تولید را از اقدامات این پالایشگاه ذکر کرد و اظهار داشت: در طی فرایند تولید به طیف وسیعی از فرآورده های سبز دست یافتیم که در سه فاز ارائه می شود.

عرب زاده مواد اولیه بیودیزل را دانه های روغنی، روغنهای مصرف شده در آشپزخانه و تاریخ مصرف گذشته نام برد و ادامه داد: در حال حاضر هزار و 900 دانه روغنی موجود است که کاشت، داشت و برداشت این دانه ها در زمینهای بایر و بیابانها در دستور کار قرار دارد. با تولید این دانه می توان مواد اولیه پالایشگاه را تامین کرد. همچنین روغنهای سوخته به عنوان ماده اولیه تولید بیودیزل از خارج وارد می شود.

وی فاز اول این طرح شامل تولید 100 تا 300 هزار لیتر در روز دانست اضافه کرد: در فاز دوم تولید 20 میلیون لیتر و در فاز سوم تولید روزانه 100 میلیون لیتر در دستور کار قرار دارد. راه اندازی فاز سه تا پنج سال آینده محقق می شود.

مدیر عامل پالایشگاه سبز با اشاره به مصوبه دولت در زمینه استفاده پنج درصد بیودیزل در سبد سوخت تاکید کرد: طبق مذاکراتی که با وزارت نفت شد قرار شد این میزان که معادل 50 میلیون لیتر می شود از طریق این پالایشگاه تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه این طرح در شرف انعقاد قرارداد است، یادآور شد: در صورتی که این پروژه در داخل کشور با استقبال مواجه شود دانش فنی این پالایشگاه به کشور اوگاندا و چهار کشور همسایه منتقل خواهد شد.

عرب زاده به مزایای این سوخت اشاره کرد و گفت: این سوخت در فصل گرما به طور صددرصد در خودروهای دیزلی استفاده می شود و در فصل سرما به صورت اختلاط (20 درصد بیودیزل و 80 درصد گازوئیل) استفاده می شود. این سوخت غیر سمی و دارای کمترین میزان سولفور و گوگرد است.

عرب زاده بنزین سبز را از تولیدات دیگر این پالایشگاه ذکر کرد و افزود: به زودی خبرهایی در این زمینه اعلام خواهد شد.