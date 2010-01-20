  1. استانها
  2. قم
۳۰ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۱۱

حسینی به مهر خبر داد:

کشف کارگاه تولید گرانول تقلبی با نفت سفید قاچاق در قم

قم - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی استان قم از شناسایی و تعطیلی یک واحد تولید گرانول تقلبی در قم خبر داد.

سرهنگ سید جعفر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم از دستگیری افرادی که با استفاده از نفت سفید قاچاق اقدام به تولید گرانول تقلبی می‌کردند خبر داد و گفت: در راستای اجرای سومین مرحله از طرح مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی، مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انجام تحقیقات تخصصی به فعالیت غیرمجاز یک واحد تهیه گرانول و انتقال فرآورده‌های نفتی قاچاق به این مرکز پی بردند.

وی افزود: مأموران با زیرنظر گرفتن نامحسوس این واحد صنفی پی‌بردند که افرادی در این کارگاه با استفاده از نفت سفید اقدام به تهیه گرانول تقلبی می‌کنند.

سرهنگ حسینی خاطرنشان کرد: مأموران طی عملیاتی غافلگیرانه با بازرسی از کارگاه موصوف، 114 هزار و 200 لیتر نفت سفید قاچاق کشف و ضبط کردند و عاملین قاچاق و صاحبان کارگاه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

کد مطلب 1020697

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها