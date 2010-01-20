کمبود پژوهشگر در دستگاههای اجرایی/ سهم پژوهش در سال آینده

گزارش وضعیت پژوهشی کشور در مقایسه با سایر کشورها تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نژاد نوری امروز چهارشنبه در حاشیه سی و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به جزئیات گزارش وضعیت پژوهش کشور در مقایسه با سایر کشورها که به تازگی تهیه شده است گفت: تعداد مقالات علمی، هزینه های پژوهشی، دستاوردهای پژوهشی و کمبودهایی که داشتیم در این گزارش عنوان شده است.

در زمینه تعداد محققین کشور در بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی ضعف داریم

وی با اشاره به یکی از کمبودهای مطرح شده در گزارش وضعیت پژوهشی کشور گفت: تعداد محققین ما در کشور کم است به ویژه در زمینه تعداد محققین حرفه ای و به طور اخص محققین شاغل در دستگاههای اجرایی با کمبود مواجه هستیم. از لحاظ تعداد محققین در دستگاهها و بخش خصوصی نیز ضعف بسیار زیادی داریم.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نسبت محققین درون دستگاههای اجرایی کشور را با سایر کشورها مقایسه کرد و گفت: در حال حاضر عمده محققین ما در درون دانشگاهها هستند در حالیکه باید تعداد بیشتری از محققین در دستگاههای اجرایی مشغول باشند. این وضعیت در مقایسه با سایر کشورها 1 به 10 است یعنی تعداد محققین در دستگاهها در سایر کشورها نسبت به تعداد محققین آنها در دانشگاهها 10 برابر است.

میزان تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در خصوص سهم پژوهش

وی همچنین در پاسخ به مهر در خصوص میزان تحقق سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی دربرنامه چهارم توسعه و پیش بینی میزان آن در بودجه سال آینده گفت: گزارشی تهیه نشده که اگر یک یا دو درصد از تولید ناخالص داخلی را یکجا به پژوهش اختصاص دهیم، کشور پیشرفت می کند یا خیر؟ پژوهش باید به فناوری و فناوری به شغل تبدیل شود ضمن اینکه دستاوردها زیاد می شوند کشور نیز باید پیشرفت کند. برای این منظور نیاز داریم که مدیریت یکپارچه ای در حوزه فناوری به وجود آید و از بازار داخلی مبتنی بر دستاوردهای داخلی پژوهشی حفاظت شود.

مهدی نژاد افزود: در سال جاری سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی با احتساب بودجه های پژوهشی و سهم یک درصد شرکتها و بانکهای دولتی به حدود یک درصد می رسد از این رو با توجه به اینکه در سال آخر برنامه چهارم توسعه هستیم و بر اساس اهداف برنامه باید در این سال به دو درصد می رسیدیم اهداف برنامه تحقق پیدا نکرد.

سال آینده سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به 2/1 درصد می رسد

وی اظهار داشت: اگر تمامی برنامه های بودجه درباره پژوهش از سوی نمایندگان مجلس مصوب شود سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در سال آینده به حدود 2/1 دهم درصد می رسد و فرصت داریم تا پایان برنامه پنجم توسعه این میزان را به 3 درصد برسانیم.

رشد 25 درصدی اعتبارات تحقیقاتی سال آینده

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم درباره جزئیات بودجه پژوهشی سال آینده گفت: بودجه های پژوهشی برای سال آینده 25 درصد رشد دارد و پیش بینی شده بدون احتساب سه درصد، بودجه های این بخش به دو هزار و 100 میلیارد تومان برسد. انتظار ما از مجلس این است که حمایت کند و اعتبارات پژوهشی را به طور کامل تصویب کند. همچنین تسهیلاتی مانند معافیت ها و لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان را نیز مورد توجه قرار دهد.

وی درباره پرداخت حقوق به دانشجویان دکتری نیز گفت: مقرر شده است که به دانشجویان دکتری از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پژوهانه تعلق گیرد و دیگر بحث پرداخت حقوق مطرح نیست.